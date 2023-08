Anhaltender Dauerregen: Warnung vor Hochwasser in Teilen Salzburgs

Plus

Plus

Plus

Die Feuerwehren im Pinzgau bauen derzeit den mobilen Hochwasserschutz auf. In Mittersill liegt der Pegelstand der Salzach knapp vor der Alarmstufe. In Neukirchen bittet die Feuerwehr alle Einwohnerinnen und Einwohner, sich in oberen Stockwerken aufzuhalten.

BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft. BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft. BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill – Ortsteil Felben: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft. BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft.