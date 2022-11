Anif: Alkolenker geriet auf die Gegenfahrbahn

Ein 58-jähriger Salzburger ist am Freitagnachmittag in Anif kurz vor der Autobahnauffahrt mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Er krachte frontal in den entgegenkommenden Kastenwagen eines 43-jährigen Steirers, berichtete die Polizei Salzburg. Der Steirer wurde bei dem Autounfall verletzt und von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

SN/APA (dpa)/Jens Wolf