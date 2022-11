Anif: Alkolenkerin verursachte Unfall und beging Fahrerflucht

Die Unfalllenkerin verweigerte den Alkomattest. Sie wird angezeigt.

Am Samstagabend ereignete sich ein Auffahrunfall vor der Ampelanlage an der Anifer Kreuzung. Ein 53-jähriger Tennengauer stand aufgrund des roten Lichtes der Ampel vor der Kreuzung, als eine 28-jährige Salzburgerin mit ihrem Pkw auf den stehenden Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Tennengauer wollte Kontakt zur Lenkerin herstellen, um die Daten auszutauschen. Die 28-Jährige hingegen stieg aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizisten konnten die Lenkerin schließlich ausfindig machen. Diese gestand alkoholisiert zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Die Unfalllenkerin verweigerte den Alkomattest. Sie wird angezeigt.