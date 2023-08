Am Mittwochnachmittag kam es auf der Salzachtal-Straße (B159) in Anif beim Kreisverkehr Maximarkt zu einer Kollision, an der gleich vier Fahrzeuge beteiligt waren.

BILD: SN/FMT PICTURES Im Bereich Kreisverkehr Maximarkt kam es zu einem Unfall, in den vier Autos involviert waren. BILD: SN/FMT PICTURES Im Bereich Kreisverkehr Maximarkt kam es zu einem Unfall, in den vier Autos involviert waren. BILD: SN/FMT PICTURES Im Bereich Kreisverkehr Maximarkt kam es zu einem Unfall, in den vier Autos involviert waren. BILD: SN/FMT PICTURES Im Bereich Kreisverkehr Maximarkt kam es zu einem Unfall, in den vier Autos involviert waren.