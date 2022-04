Anifer Unternehmen verhilft mit genetischem Profil zur richtigen Therapie

Wenn Medikamente nicht wirken oder starke Nebenwirkungen haben, kann die Pharmakogenetik helfen. Ein Anifer Unternehmen ist darin führend.

Enzyme steuern unseren Stoffwechsel und damit auch die Aufnahme und Umwandlung von medizinischen Wirkstoffen. Genetische Veränderungen der Enzyme können deshalb die Reaktion auf ein Arzneimittel beeinflussen. Genau hier setzt das Unternehmen PharmGenetix mit Sitz in Anif an. "Wir nehmen Mutationen von Enyzmen unter die Lupe und können so feststellen, ob Medikamente optimal dosiert sind, ob sie einander in ihrer Wirkung beeinflussen und welche Medikamente der Arzt durch andere ersetzen sollte", sagt PharmGenetix-Geschäftsführer Wolfgang Schnitzel.

