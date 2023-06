Anifer will noch nicht aufgeben: "Die Photovoltaik-Anlage bleibt"

Bis Donnerstagabend dachte Michael Resch, dass er den Kampf mit den Behörden verloren habe. Doch dann erhielt er einen Anruf. Jetzt schöpft er Hoffnung.

Die elektrischen Verbindungen der Photovoltaikmodule waren bereits gekappt, die helfenden Hände für den Abbau schon bestimmt. Doch am Ende war an der Königsseeache in Niederalm am Freitagvormittag für die Arbeiter doch nichts zu tun. Stattdessen saßen sie auf Bierbänken im Garten von Michael Resch und aßen Kuchen. Denn der Anifer Michael Resch hat sich in letzter Sekunde doch anders entschieden. Er baute seine PV-Module nicht ab - obwohl ihm die Gemeinde zuletzt eine Frist gesetzt hatte, "eine gesetzeskonforme Montage" der ...