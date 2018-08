Anklage: Duo raubte betagter Frau nach Bankbesuch Geld

Zwei 16-Jährige beobachteten eine Frau mit Gehstock in einer Bankfiliale. Danach folgten sie ihr bis zu ihrer Wohnung, um ihr dort das Geld zu entreißen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Wegen eines besonders schamlosen Raubs stehen am 29. August ein 16-jähriger Georgier und ein gleichaltriger Syrer vor einem Jugendschöffengericht. Laut bereits rechtskräftiger Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg soll das in Salzburg lebende Duo eine gebrechliche 88-jährige Frau beim Beheben von Bargeld in einer Bankfiliale beobachtet haben. Die beiden Jugendlichen sind bei der Polizei bereits bekannt.