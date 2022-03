Anklage in Salzburg: Mit "Kryptobetrug" Anleger um zumindest 1,5 Millionen Euro geprellt

Betrugs- und Untreue-Vorwürfe gegen insgesamt vier Männer: Sie verleiteten demnach etliche Anleger dazu, in ein - laut Anklage hochriskantes und auch einen Totalverlust beinhaltendes - Kryptowährungsprojekt zu investieren, das tatsächlich aber nie realisiert wurde.

Die Anklageschrift, die die Salzburger Staatsanwaltschaft kürzlich beim Landesgericht einbrachte, taucht tief in die sogenannte Kryptowelt ein - in die Welt des digitalen Geldes von Bitcoin und Co und jene der Blockchains, über die anonym und dezentral Transaktionen mit digitalen Währungen abgewickelt werden.

Drei Männern - einem Wiener Unternehmer (36) aus dem Bereich der automatisierten datenverarbeitung, einem Salzburger Geschäftsführer (39) aus der IT-Branche und einem - längst nach Südamerika "ausgewanderten" Burgenländer (55) wird gewerbsmäßig schwerer Betrug angelastet, dem ...