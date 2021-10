Anklage: Inzwischen entlassener Heeresbeamter verging sich an Kind - Warten auf Prozess in Salzburg

Ein 31-jähriger inzwischen ehemaliger Unteroffizier des Bundesheers hat laut einer Anklage der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg in den Jahren 2019 und 2020 ein unmündiges Mädchen massiv missbraucht. Das Mädchen war zur Zeit der inkriminierten Übergriffe elf beziehungsweise zwölf Jahre alt.

Wie StA-Sprecherin Elena Haslinger auf Anfrage am Montag betonte, ist die Anklageschrift gegen den aus Salzburg stammenden Ex-Unteroffizier im März beim Landesgericht eingebracht und dann am 8. April 2021 rechtswirksam geworden: "Der Angeklagte soll das Mädchen in Salzburg erstmals ...