Anklage: Krankenhaus-Angestellter wollte vor Suizidversuch einen Arzt töten

Es ist eine massive wie vom Sachverhalt her auch tragische Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft nun gegen einen inzwischen ehemaligen Angestellten des Salzburger Landeskrankenhauses (LKH) beim Landesgericht einbrachte: Demnach soll der Mann am 26. November 2021 versucht haben, einen Arzt des LKH mit einem Messer zu töten, wobei er dem Mediziner damals auf dem Parkdeck des LKH mit Messern aufgelauert habe.

Es sei, so der Vorwurf in der noch nicht rechtswirksamen Anklage, nur deshalb beim versuchten Mord geblieben, weil statt des Arztes die bereits alarmierte Polizei am Parkdeck erschienen war.

Ungeachtet des massiven Vorwurfs tragisch: Als er auf dem Parkdeck die Polizisten sah, stieg der bewaffnet in seinem Auto wartende Angeklagte aus und, so heißt es in der Anklage, "sprang ohne zu zögern vom Parkdeck 12,6 Meter in die Tiefe". Der nun Angeklagte (Verteidiger: RA Christoph Mandl) überlebte schwerst ...