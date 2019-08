Wie berichtet wurden zwei 18-jährige Pinzgauer wegen Mordes an einer jungen Zellerin angeklagt. Laut Staatsanwalt sind die beiden aufgrund ihrer gestörten Persönlichkeitsstruktur gefährlich und in eine Anstalt einzuweisen.

Durch drei Schüsse aus einer scharf gemachten, weil zur halbautomatischen Faustfeuerwaffe umgebauten Schreckschusspistole war eine junge Frau am 20. Oktober 2018 in Zell am See getötet worden. Der erste Schuss, so ergaben es die Ermittlungen, war direkt an den Körper ...