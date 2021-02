Anklage: Pongauer nutzte die Werkstatt von mitbeschuldigter Frau für zahlreiche Suchtgiftverkäufe

Duo soll zwischen November 2019 und Juni 2020 eine größere Mengen an Drogen, vor allem Heroin und Cannabis, mit Gewinn verkauft haben. Das Suchtgift bezogen sie laut Anklage von einem Lieferanten in Slowenien.

Weil er gut ein Kilo Heroin (Schwarzmarktwert: rund 70.000 Euro) sowie 600 Gramm Cannabis an eine Vielzahl von "Kunden" gewinnbringend verkauft haben soll, wird einem 31-jährigen Pongauer Arbeiter am 6. April am Landesgericht Salzburg der Prozess gemacht. Ebenfalls auf der Anklagebank Platz nehmen muss eine 41-jährige Bekannte des einschlägig vorbestraften Arbeiters. Der bislang unbescholtenen Frau, auch im Pongau wohnhaft, wird zum einen angelastet, dem 31-Jährigen ihre Werkstatt zur Durchführung seiner zahlreichen Suchtgiftdeals zur Verfügung gestellt zu haben. Zum anderen soll sie auch selbst 300 Gramm Heroin, 200 Gramm Speed und 1,1 Kilo Cannabis verkauft haben.

Die Drogen bezog das Duo demnach von einem gesondert verfolgten slowenischen Lieferanten. Rechtsanwalt Franz Essl verteidigt die teilgeständige Pongauerin: "Sie war selbst heroinabhängig und verkaufte Drogen zur Finanzierung ihrer Sucht. Sie ist nun erfolgreich in einer Therapie."