Anklage: Salzburger Gastronom prellte die Finanz um 1,4 Millionen Euro

Salzburger Restaurantbetreiber steht bald vor Gericht. Er soll den Ermittlungen zufolge über zehn Jahre hindurch vorsätzlich Steuern hinterzogen haben.

Ein Großgastronom muss sich am 22. Dezember wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Abgabenhinterziehung in Millionenhöhe am Salzburger Landesgericht verantworten. Auf Basis von Ermittlungen der Finanzstrafbehörde lastet ihm die Staatsanwaltschaft an, zwischen 2010 und 2019 insgesamt 1,37 Millionen Euro an diversen zu entrichtenden Steuern am Fiskus vorbeigeschleust zu haben.

Zum einen soll er laut Anklage durch die wiederholte, unrichtige Abgabe von Jahressteuererklärungen dem zuständigen Finanzamt insgesamt rund 410.000 Euro an Umsatzsteuer sowie rund 370.000 Euro an Körperschaftssteuer vorenthalten haben. ...