Wegen Suchtgifthandels in beträchtlichem Ausmaß muss sich ein Salzburger (24) am 14. November am Salzburger Landesgericht vor einem Schöffensenat verantworten.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Dem Angeklagten wird am 14. November am Landesgericht Salzburg der Prozess gemacht.