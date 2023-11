Die Salzburger Polizei stoppte im Oktober einen Lieferwagen mit 53 Personen. Der 21-jährige Fahrer soll aus Geldnot bei einer kriminellen Vereinigung angeheuert haben.

In diesem Laderaum waren 49 Personen für mehrere Stunden Fahrt untergebracht.

In Wals war Endstation. 53 Personen befanden sich im Transporter. Polizei Sbg

Am 8. Oktober stoppte die Salzburger Polizei beim Fachmarktzentrum in Wals einen Lieferwagen, in dem ein 21-jähriger Deutscher 53 Personen aus der Türkei chauffierte. Der Lenker war nach einem Hinweis von den Beamten von der Westautobahn abgeleitet worden.

...