Anklage: Zwei junge Gewalttäter wollten in der Justizanstalt Salzburg einen Mithäftling vergewaltigen

Es ist eine massive, vom Inhalt her erschütternde Anklage, die die Staatsanwaltschaft gegen zwei bereits amtsbekannte Gewalttäter, erst 15 und inzwischen 18 Jahre alt, kürzlich beim Landesgericht eingebracht hat. Der 15-jährige Einheimische, erst im Mai wegen zahlreicher Straftaten zum dritten Mal verurteilt, und der 18-Jährige ebenfalls schon vorbestrafte Nigerianer sollen Ende Februar 2022 im Jugendtrakt der Justizanstalt in Puch-Urstein versucht haben, einen Mithäftling brutalst zu vergewaltigen. "Für den Fall, dass die Anklageschrift rechtskräftig wird, muss sich das Duo am 4. ...