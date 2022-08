In den NationalparkWelten machen zehn Themen - vom Almsommer bis zum Wilden Wasser - sowie ein 3D- und das 360˚-Kino Lust auf mehr.

In Supermärkten im Bundesland Salzburg gibt es sie schon seit einigen Jahren. Auch im neuen Flagshipstore des Moderiesen Zara im Einkaufszentrum Europark können die Kunden jetzt an SB-Kassen bezahlen.

Chronik

Bei unserer Tour durch Salzburg sind uns so manche "Lost Places" besonders ins Auge gestochen: The Cave, früher Drogenhotspot und Partylocation Nummer eins in Riedenburg (Bild oben), heute erobert die Natur …