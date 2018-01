Anlaufstelle Nummer 1 für alle Anfragen

Von mangelnder Schneeräumung bis zur Frage, wie viele chinesische Staatsbürger in der Stadt leben: Das Bürgerservice der Stadt Salzburg behandelt fast 50.000 Anfragen pro Jahr.





Eine abgerissene Verkleidung bei einer Fußgängerampel, ein übrig gebliebenes Hinweisschild auf einer Baustelle, die Frage, ob das Johannisschlössl noch ein Kloster ist, technische Daten des Brunnens am Platzl, der Wunsch, eine Ausstellung im Museumspavillon zu veranstalten - das ist nur ein kleiner Auszug aus den Anfragen, die in den letzten Tagen beim Bürgerservice der Stadt Salzburg eingelangt sind.

Kurios oder völlig daneben erscheint den Mitarbeitern so schnell nicht etwas. Leicht verwunderlich hingegen schon. "Zu Weihnachten hat ein Holländer angerufen, der wissen wollte, ob der Autobahntunnel nach Slowenien geöffnet ist. Ich erklärte ihm, dass ich für die Stadt Salzburg zuständig sei und er doch besser bei der Asfinag anrufen sollte, die müsste wissen, ob der Karawankentunnel geöffnet ist. Daraufhin wurde er ungehalten und hat mir noch ein paar Unfreundlichkeiten an den Kopf geworfen, auf Holländisch. Die habe ich zwar nicht verstanden, das war aber wahrscheinlich besser so", erzählt Rudolf Meinhart.

"Prellbock"-Funktion

Er ist seit Jahren Mitarbeiter im Bürgerservice und nimmt Derartiges schon lange nicht mehr persönlich. "Das dürfen wir auch gar nicht, denn wenn Anrufer ungehalten werden, dann passiert das meist aus einer Notsituation heraus", erklärt Dienststellenleiterin Angelika Marschall die "Prellbock"-Funktion, die sie und ihre Mitarbeiter mitunter zu erfüllen haben. "Andererseits müssen wir jede Anfrage, jeden Hinweis, der bei uns einlangt, ernst nehmen", betont sie.

Insgesamt etwa 47.000 Kontakte pro Jahr betreuen die zwei Vollzeit- und zwei Teilzeit-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen des Bürgerservice. Meist handelt es sich um Fragen, die einfach und unbürokratisch erledigt werden können. "Diese Fragen sollen gleich bei uns in einem ersten Schritt geklärt werden. Meist können wir sofort an die entsprechende Stelle bei uns im Haus weiterverweisen bzw. aufklären, wohin sich die Leute am besten wenden und was sie dafür benötigen. Wir müssen gut informiert sein und uns für alles interessieren. Unsere Funktion dient auch der Entlastung der Fachabteilungen und Ämter im Haus."

Anträge für Heizkostenzuschuß & Co.

Die Aufgaben des Bürgerservice teilen sich in drei Bereiche auf. Etwa 20.000 Anfragen pro Jahr fallen unter Information und Service, diese werden alle dokumentiert. "Wir sind erste Anlaufstelle, wenn jemand etwas braucht, z. B. einen Reisepass. Wir recherchieren im Bedarfsfall auch und geben diese Informationen an die Bürger weiter. Ebenso geht es um die Zuordnung, wohin die Anfrage gehört", führt Marschall aus, die seit 2008 die Servicestelle leitet.

Rund 5000 Kontakte ergeben sich aus dem Themenbereich Familien- und Seniorenpass, Heizscheck und Schlüsselanhänger. Etwa 4000 Familien- und 150 Seniorenpässe werden direkt dort ausgestellt. Seit Heizkostenzuschüsse nur mehr online beantragt werden können, sind die Mitarbeiter bei der Antragstellung behilflich. "Manche Menschen haben kein Internet oder es gibt sprachliche Schwierigkeiten. Bei etwa 1200 Anträgen pro Jahr helfen wir hier."

Registrierungsstelle für die Handysignatur

Jeder, der will, kann sich einen Schlüsselanhänger mit Barcode besorgen. "So braucht ein gefundener Schlüsselbund nur mehr in den nächsten Postkasten geworfen, beim Obusfahrer oder direkt bei uns am Fundamt abgegeben werden, der Besitzer wird rasch ausfindig gemacht und verständigt." Das Bürgerservice ist überdies Registrierungsstelle für die Handysignatur bzw. die digitale Unterschrift im Internet.

Anliegen, Hinweise oder Beschwerden sorgen für etwa 5500 Interventionen pro Jahr. Seien es Glasscherben auf einem Radweg, nicht abgeholte Mülltonnen oder Christbäume, klappernde Kanaldeckel, Verschmutzungen oder gewünschte Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, "hier sind wir auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen angewiesen. Dafür pflegen wir intensiv die Vernetzung und treffen uns regelmäßig mit den anderen Dienststellen."

Gut ein Drittel der Anfragen kommt telefonisch oder persönlich, gut ein Zehntel per Mail und ein Prozent schriftlich. "Wir bearbeiten die Anfragen, wir freuen uns aber auch über alle Rückmeldungen", merkt die Leiterin an.