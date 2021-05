Anna Buchegger gewinnt Starmania

Der Jubel ist groß: Die 22-jährige Sängerin aus dem Tennengau kann sich über den Sieg in der ORF-Castingshow freuen.

Die 22-jährige Abtenauerin Anna Buchegger musste sich am Freitagabend im "Starmania 21"-Finale gleich drei Publikumsvotings stellen. Von den verbleibenden vier Kandidaten wurde nach jedem Song jeweils eine bzw. einer hinausgewählt. In der ersten Runde präsentierte Buchegger noch einmal "Kiss" von Prince. In der zweiten Runde wählte die Jury für sie den Song "Cuz I Love You" von Lizzo aus. Nachdem sie auch diese Hürde bravourös gemeistert hatte, sang sie im Finale den selbst geschriebenen Song "Ease". Ihr Konkurrent war der 24-jährige Fred Owusu. Am Ende konnte die Tennengauerin jubeln und der Grazer sich mit Platz zwei trösten.