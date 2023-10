Anna Kröll ist das beste Verkaufstalent Österreichs

Die Brambergerin Anna Kröll wurde beim Österreich-Finale "Junior Sales Champion".

Da freut sich auch der Lehrherr: Die Brambergerin Anna Kröll konnte beim Bundeswettbewerb für Einzelhandelslehrlinge unter 17 Finalist/-innen den Titel des "Junior Sales Champion National" erringen. Die 18-Jährige, die bei Sport Breitfuß in Mittersill ihre Lehre absolviert, überzeugte die Jury bei einem Verkaufsgespräch mit Testkunden. Es wurden sowohl die Warenpräsentation als auch der Gesamteindruck der Kandidaten bewertet - Anna konnte auf allen Ebenen überzeugen. "Ich habe gehofft, dass ich unter die ersten drei komme, hätte aber nie damit gerechnet, zu gewinnen", so die sympathische Oberpinzgauerin, die in ihrer knappen Freizeit für die Damen des FC Pinzgau kickt. Am 8. 11. geht die Reise weiter: Da messen sich die drei Erstplatzierten mit den besten Jungverkäufern aus Bayern und der Schweiz.