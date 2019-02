Annaberg: Achtjähriger prallte mit Lenkbob gegen Pkw

Ein achtjähriger Bub ist am Samstagnachmittag in Annaberg-Lungötz (Tennengau) mit seinem Lenkbob gegen einen Pkw geprallt und verletzt worden. Der Schüler konnte am Ende der Rodelbahn nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die Straße. Ein Pkw-Lenker konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Rodelbahn war für den Autofahrer laut Polizei aufgrund der hohen Schneewände nicht einsehbar.

SN/sn Symbolbild.