Annaberg: Alkolenker verfehlt Brücke und stürzt mit dem Pkw in Bach

Im dichten Schneegestöber hat ein Autofahrer am späten Samstagnachmittag in Annaberg im Tennengau völlig die Orientierung verloren. Der 40-Jährige wollte in der Dunkelheit eine Brücke überqueren, da auf dieser sehr viel Schnee lag und daneben eine freie Spur verlief, ging er davon aus, dies wäre die richtige Route.

