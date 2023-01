Annaberg: Mann wurde bei Forstunfall verletzt

In Annaberg wurde ein Mann am Montag bei Forstarbeiten von einer Buche schwer verletzt, meldet die Polizei Salzburg.

Am Montagnachmittag, war ein 50-jähriger Österreicher in Annaberg, unweit der Quechenbergalm, mit Forstarbeiten beschäftigt. Mit dabei waren seine Gattin, sowie die beiden Kinder, die mit anderen Arbeiten beschäftigt waren. Der 50-Jährige zog mit der, per Funk bedienbaren, Traktorseilwinde Buchenbäume über steiles Gelände zur nahegelegenen Forststraße.

Eine Buche verletze den Mann schwer am Unterschenkel

Gegen 14.15 Uhr schnellte eine Buche gegen den Unterschenkel Mannes. Durch die Wucht des Baumes wurde er am linken Unterschenkel schwer verletzt. Seine Gattin, die sich gemeinsam mit den Kindern im Nahbereich aufhielt, verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber mittels Seil geborgen und ins Unfallkrankenhaus Salzburg transportiert.