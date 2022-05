Annaberg: Unfalltod schockiert und lässt Fragen offen

Ein Postzusteller überrollte mit dem Kastenwagen ein zweijähriges Kind. Das Mädchen starb. Ein Sachverständiger und Juristen untersuchen die Tragödie.

Für den 56-jährigen einheimischen Postzusteller verlief seine Tour am Dienstagvormittag in Annaberg wie gewohnt - bis es vor einem Wohnhaus zu dieser Tragödie kam. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt der Zusteller seinen Peugeot Expert, einen kleinen Kastenwagen, vor der Einfahrt zu einem Wohnhaus an, um dort die Post zuzustellen.

Zu diesem Zeitpunkt spielten in einem Bereich des Vorplatzes zu einer Garage drei Kinder. Der Postbedienstete blieb in seinem Fahrzeug sitzen und übergab einem Buben der Familie die Postsendungen durch das geöffnete Fenster.

Sekunden später fuhr der 56-Jährige auf der bergwärts führenden Gemeindestraße wieder an. Was er offenbar nicht sehen konnte: In diesem Moment befand sich das knapp zweijährige Mädchen unmittelbar vor der Fahrzeugfront.

Das Kind war mit einem sogenannten Bobbycar, einem kleinen Plastikgefährt, das mit den Beinen angeschoben werden kann, unterwegs.

Der Kastenwagen erfasste und stieß das kleine Mädchen nieder, das Fahrzeug überrollte das Kind mit dem rechten Vorderreifen. Obwohl der Lenker, der nach ersten Angaben einen "Rumpler" verspürt haben will, sofort stehen blieb, kam für das Mädchen jede Hilfe zu spät.

Gerhard Kronreif, gerichtlich beeideter Sachverständiger, untersuchte im Auftrag des Gerichts die Unfallstelle und stellte die vorhandenen Spuren sicher. Bis zur Erstellung eines Gutachtens für das Gericht konnte er nur so viel sagen: "Aus Sicht des Lenkers sind Hindernisse vor dem Fahrzeug erst nach rund eineinhalb Metern erkennbar."

Die betroffene Familie und der geschockte und nüchterne Lenker mussten psychologisch betreut werden. Die Anteilnahme in Annaberg ist seit dem Unglück groß.

Der Unfalllenker wird sich möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten müssen. Eine Verkehrsjuristin erklärte in diesem Zusammenhang, dass dieser Fall vermutlich auf drei Ebenen, auf der strafrechtlichen, zivilrechtlichen sowie verwaltungsrechtlichen, geprüft werden könnte. Klar sei jedoch, dass Kinder im Straßenverkehr einen erhöhten Schutz genießen und aus dem Vertrauensgrundsatz der Straßenverkehrsordnung ausgenommen sind. Man dürfe nicht, sagte die Juristin, davon ausgehen, dass sie die Verkehrsregeln kennen und anwenden könnten sowie sich der Gefahren bewusst seien und sich entsprechend verhielten.