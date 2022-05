Annaberg: Zweijähriges Mädchen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein zweijähriges Mädchen ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Annaberg im Tennengau getötet worden. Ein 56-jähriger Lenker war in der Früh mit seinem Pkw zu einem Wohnhaus im Tennengau gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatten das Mädchen und zwei weitere Kinder vor dem Haus gespielt.

Als der Mann weiterfuhr, kollidierte sein Wagen mit dem Mädchen. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.