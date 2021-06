Anpfiff zur Fußball-EM: Jetzt heißt es mitfiebern und auf Tore hoffen

Österreich, England, Deutschland oder doch Belgien? Wem die Salzburger bei der Fußball-EM die Daumen drücken und wer ihre Favoriten sind.

Wenn mit dem Anpfiff des Spiels Türkei gegen Italien im Olympiastadion Rom am Freitagabend die auf heuer verschobene EURO 2020 eröffnet ist, fiebern auch in Salzburg zahlreiche Fußballfans mit den 24 teilnehmenden Teams mit. So wie etwa Martin Panosch. Der Wiener-Städtische-Landesdirektor wird nicht nur die österreichische Mannschaft anfeuern, sondern auch jene der Ukraine. Denn der ehemalige Politiker (SPÖ) ist Honorarkonsul des osteuropäischen Landes. Der schwierigste Tag für ihn wird somit der 21. Juni sein - jener Tag, an dem die ...