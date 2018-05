Anpfiff zur Integrations-Fußball-WM in Salzburg

Zum 13. Mal findet die Casinos Austria Integrations-Fußball-WM statt. Das "Österreich Politik"-Team musste sich dem Team "Roma" mit 1:9 geschlagen geben.

Am Feiertag war Anpfiff für die 13. Casinos Austria Integrations-Fußball-WM am PSV-Platz in der Alpenstraße. Zum Auftakt spielten die Mannschaften "Österreich Politik" gegen Roma. In der Politmannschaft spielten unter anderem FPÖ-Chefin Marlene Svazek sowie die SPÖ-Gemeinderäte Wolfgang Gallei, Sebastian Lankes und Johanna Schnellinger. Am städtischen Pollerbeauftragtem Christian Morgner war kein Vorbeikommen. Letztlich siegten die Roma aber mit 9 zu 1. Den Ehrenanstoß führte Erzbischof Franz Lackner und mit seinen 105 Jahren Marko Feingold durch. Mit dem Turnier geht es am Sonntag mit den Top-16-Teams weiter.

SN/temmel FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

(SN)