Anrainer beklagen fehlendes Verkehrskonzept bei Bauprojekt Hannak-Gründe

Für die Anrainer der Hannak-Gründe werden Lärm und Verkehr zu einem immer größeren Problem.

"Jetzt wird es extrem", sagt Willi Schroffner. Der Pensionist wohnt in der Bundschuhstraße. An sich ist das eine Wohnstraße, aber an das dafür vorgesehene Schritttempo hält sich so gut wie niemand.

Nun kommt zur ohnehin erheblichen Verkehrsbelastung auch noch der Baulärm. Vor Kurzem starteten die Arbeiten für den neuen Gewerbepark "Nordraum Gnigl" auf den Hannak-Gründen. Für die Anrainer in der Bachstraße und der umliegenden Straßenzüge wie Bundschuh- oder Schillinghofstraße bedeutet das noch mehr Verkehr.

"In den ...