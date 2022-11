Anrainer des Rottwegs: "Fühlen uns im Stich gelassen"

Die Bewohnerinnen und Bewohner rund um den Rottweg in Salzburg-Liefering sind verärgert. Durch die Sperre bei der Schmiedkreuzstraße müssen sie einen 3,5 Kilometer langen Umweg fahren. Es gab schon mehrere Anzeigen. Sie fordern eine rasche Verkehrslösung.

Die Baustelle zur Erweiterung der Fahrbahnen in der Münchner Bundesstraße, die bis zur Bichlfeldstraße reicht, sorgt bei den Anrainerinnen und Anrainern für Aufregung. "Es ist ein Wahnsinn, ich muss derzeit stadteinwärts einen Umweg von rund 3,5 Kilometern fahren, wenn ich zurück in den Rott-weg fahren will", sagt Franz Spatzenegger.

Durch die zusätzliche Sperre bei der Einfahrt in die Lieferinger Hauptstraße/Schmiedkreuzstraße müssen die dortigen Bewohner über den Kreisverkehr Mitte bis zum Hafnermühlweg fahren, um danach wieder in die Lieferinger ...