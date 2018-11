Das Land präsentierte in Zell am See die Pläne gegen den Stau im Ortsteil Schüttdorf.

Erstmals wurden am Montagabend die Pläne für die Umfahrung Schüttdorf öffentlich präsentiert. Experten des Landes standen den Bürgern im Congresscenter Rede und Antwort. Etwa 200 Zeller sind gekommen, der Großteil davon Bewohner des Ortsteils Zellermoos, an dem die Straße vorbeiführen soll.