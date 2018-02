Anrainer fordern Busanbindung für Rennbahnsiedlung

"Es ist ja schön hier, schön einsam." Bewohner der Rennbahnsiedlung in Aigen wollen einen Bus vor der Haustür. Bislang gehen sie zur nächsten Haltestelle - je nach Kondition - 15 Minuten oder länger.

Man wird nicht jünger. Das ist der Tenor der Aigener bei ihrer Versammlung in der Johannes-Filzer-Straße. Dort zeigen sie, wie sie sich die öffentliche Busanbindung an die Rennbahnsiedlung künftig vorstellen.

"Als wir vor 50 Jahren hierher gezogen sind, nahmen wir die 15 Gehminuten zur nächsten Bushaltestelle - an Aigner Straße, Volksgarten oder Alpenstraße - in Kauf", sagt Karin Richter. Sie wohnt wie fast 3000 andere im Bereich der Rennbahnsiedlung.

Heute sind viele Bewohner gehbeeinträchtigt. "Die fehlende Busanbindung in die Stadt ist ein Problem", erklärt Hildegard Kofler, die sich trotz Hund abends den Weg nicht mehr gehen traut. "Der Park beim Finanzamt ist finster. Gut, noch kann ich Auto fahren, aber was wird später?", macht sich die 67-Jährige Sorgen.

Die Diskussion um diese Busanbindung gibt es seit 40 Jahren. Doch so weit wie jetzt waren die Pläne noch nie gereift. 70.000 Euro sind im Budget 2018 reserviert - dazu hat sich die Stadtpolitik im Bürgermeister-Wahlkampf durchgerungen. Es gab Begehungen, die Anrainer legten 400 Unterschriften aus der "vergessenen Siedlung" vor.

Strittig ist die Umsetzung. Kommenden Montag treffen sich Verkehrsplanung, Stadtpolitik und Salzburg AG zu einer "finalen Abstimmung", erzählt Gemeinderat Bernhard Carl (Bürgerliste). Zwei Varianten stehen im Raum: entweder eine Anbindung über den Aigner Bahnhof (für überregionale Ziele wie den Europark oder Bahnhof) oder eine zum Äußeren Stein. Die Anrainer favorisieren Letztere: Die meisten ihrer Ziele würden sie in die Stadt führen und nicht hinaus. Der Idee einer Bewohnerin, den durch die Altstadt tingelnden Citybus über den Volksgarten zu schicken, erteilt die Politik eine Absage. "Geprüft und als zu teuer verworfen", heißt es. Eine Verlängerung der Linie 23, ein aus Parsch kommender "Schülerzubringer", fällt aus demselben Grund flach.

ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs feilt an einer Taxi-Lösung. Dafür spricht, dass mit relativ wenig Geld und Risiko ein Probelauf organisiert und nach einem halben Jahr evaluiert werden könnte: Man müsse ja erst schauen, wie die Akzeptanz sei, sagt Fuchs. Das gefällt Unterschriften-Initiator Peter Denifl nicht. "Wir hier wollen einen Bus, in dem auch gehbehinderte Menschen und Kinderwagen Platz finden. Der soll in der Früh zwei Mal für die Schüler und untertags zumindest stündlich fahren."

"Ein Bus im Linienverkehr wird es nicht werden", kontert Fuchs. Er würde zwischen 250.000 und 300.000 Euro kosten. Im Vergleich dazu: Um 300.000 Euro hat die Stadt heuer "das große Paket" im ÖV umgesetzt: mit stärkeren Intervallen auf einzelnen Linien und einer teilweisen Rücknahme des ausgedünnten Sommerfahrplans. Fuchs: "Das ist irgendwo dann eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ein Abwägen zwischen Kosten und Nutzen."

Angst, überfahren zu werden, müssen die Rennbahn-Bewohner nicht haben. Die Politik verspricht, nach der internen Besprechung nächsten Montag das Gespräch mit ihnen zu suchen, bevor konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Nach dem Bus rufen übrigens auch Geschäftsleute wie Karin Schmuck. Sie arbeitet in der Lambert-Filiale, der einzigen mit einer orthopädischen Werkstatt. "Unsere Kunden müssen für Anpassungen der Heilbehelfe oft herkommen. Ohne Bus ist das für viele schwierig."

Rennbahnsiedlung - ein Ort mit Geschichte und Prominenz

Der Raum der einstigen Trabrennbahn nächst der Salzach wurde in den Jahren 1963 und 1964 in gleichartigen und charakteristischen Wohnblöcken verbaut. Die erste Rennbahn war in Froschheim (Nähe Lehener Brücke) errichtet worden, ein Platz, der oft überschwemmt war und sich als wenig geeignet herausstellte. 1902 übersiedelte sie deshalb nach Aigen, wo die dortigen Gründe von Baron Mayr-Melnhof gepachtet worden waren. Dort erlebte der Trabrennsport in den Jahren zwischen 1950 und 1960 seine aktivsten und erfolgreichsten Jahre.

Zuletzt war dort aber die Trabrennbahn bereits von Wohnbauten umgeben und die Wohnungsnot verlangte dringend neue Wohnbauten. Die Aigner Rennbahn wurde so in den Jahren 1963 bis 1964 zur Wohnsiedlung. Nur der Name der Siedlung und ihre eigenartige Form erinnern heute noch an die Geschichte (wiki).



Ein prominentes Brüderpaar wuchs hier auf: die Medienmacher Wolfgang und Helmuth Fellner. Mit 14 Jahren gründete Wolfgang gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder den "Rennbahn Express", der 1972 überregional wurde und in der Folge Generationen junger Leute begleitete. Ob auch sie den Bus vermissten, entzieht sich unserer Kenntnis.