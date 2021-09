Anrainer kämpfen seit Jahren um Neugestaltung des Waagplatzes

Pläne für die Neugestaltung des Waagplatzes in der Salzburger Altstadt gibt es seit Jahren, doch bislang wurden die Bürger von der Stadtpolitik vertröstet. Nun kommt Bewegung in die Sache - der erste Schritt ist in Griffweite.

Der neu gestaltete, in gelben Asphalt getunkte Kajetanerplatz in der Salzburger Altstadt entspricht nicht jedermanns Geschmack. Doch die Debatte um die Platzgestaltungen in der Innenstadt hat damit wieder Fahrt aufgenommen. Am Waagplatz - eingebettet zwischen Residenz- und Mozartplatz sowie Judengasse - hat sich vor zwei Jahren ein Verein gebildet, der um eine Neugestaltung der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche kämpft. Nach den Leitungsgrabungen spaziert man hier über Flickwerk, der Platz ist abschüssig und nicht wirklich ansehnlich. Andrea Jungwirth ...