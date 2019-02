Ansage von KTM: Eines Tages sind wir MotoGP-Weltmeister

Mattighofen stand am Dienstag mit der Team-Präsentation ganz im Zeichen des Motorrad-Rennsports. Im Ortszentrum nimmt ein futuristischer Bau Gestalt an: Im Mai eröffnet die KTM-Markenwelt.

Orange Flaggen und der Schriftzug "ready to race" bestimmten am Dienstag das Ortsbild von Mattighofen. KTM präsentierte im Gemeindezentrum das größte Team der Firmengeschichte für die in knapp vier Wochen beginnende Straßen-WM für Motorräder. Neun Werksfahrer sind für die Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 "bereit für den Wettkampf". In der Königsklasse tritt KTM erstmals auch mit einem Satellitenteam an. Für KTM und die zweite Mannschaft tech3 (bisher Partner von Yamaha) gehen vier Fahrer ins Rennen. Für das Stammteam unterwegs sind der Spanier Pol Espargaró und Neuzugang Johann Zarco aus Frankreich. Der bisherige Privatfahrer Zarco galt als begehrtester Mann auf dem Fahrermarkt. Auf die Verpflichtung großer Namen wie Valentino Rossi oder Marc Márquez verzichtet KTM bewusst. "Die Namen kosten viel Geld und da kann man als Beginner in der Königsklasse, was wir auch im dritten Jahr noch sind, nur verlieren", erläuterte KTM-Chef Stefan Pierer. "Sollte er gewinnen, heißt es: ,Ganz klar, das ist der Verdienst des Fahrers.' Verliert er, ist das Motorradl schuld. Von der Fahrergage ganz zu schweigen. Das Geld, das ich mir bei der Verpflichtung eines Fahrers spare, stecke ich in die Entwicklung." Das Saisonziel für 2019 in der MotoGP sind Podiumsplätze.