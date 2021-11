Ansturm: Tausende in Salzburg wollen sich rasch impfen lassen

Die 2G-Regel und ab Montag der Lockdown für Ungeimpfte bringen offenbar viele zum Umdenken. Bei vielen Impfaktionen bilden sich lange Schlangen.

"Lockdown ab Montag." Bisher Ungeimpfte können schnell erklären, warum sie sich bei fünf Grad in eine Schlange stellen und mitunter stundenlang auf die erstmalige Coronaimpfung warten. "Plus mein Freund ist gerade positiv", nennt Verena aus Hallwang als Grund, bevor sie am Freitag in den Impfbus steigt, der auf dem Parkplatz in der Europastraße in Hallein abgestellt ist. Mit ihm wolle sie schließlich etwas unternehmen können. Denn mittlerweile gilt weitgehend die 2G-Regel - Zutritt zur Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen gibt es nur ...