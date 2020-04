Ansturm trotz Corona: Golling sperrt die Parkplätze zum Bluntautal am Osterwochenende

Prachtvolles Wetter und Osterferien: Das ist die Mischung, die die Menschen ins Freie lockt - trotz Corona. Schon am Palmsonntag stürmten die Besucher das Bluntautal in Golling. Die Parkplätze waren rasch völlig ausgebucht.

Am Palmsonntag stürmten Erholungssuchende das Bluntautal mit dem Wasserfall in Golling. Die öffentlichen Parkplätze waren völlig überlastet. "Die Bilder erinnerten eher an eine Völkerwanderung denn einen gemütlichen Spaziergang", heißt es bei der Gemeinde. Diese zieht jetzt die Notbremse: Die öffentlichen Parkplätze "Bluntautal" und Wasserfall werden am Osterwochenende gesperrt - von Karsamstag bis einschließlich Ostermontag. Mit der Sperre wolle man "ein deutliches Zeichen" setzen und einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und zur Eindämmung der Coronakrise leisten, heißt es.

Auffahrt auf den Gaisberg auch am Osterwochenende gesperrt

Golling steht mit dem Problem nicht allein da: Das schöne Wetter und die Osterferien locken die Menschen in die Natur - trotz Corona. Immer mehr Gemeinde steuern jetzt gegen: Die Stadt Salzburg wird die Straße auf den Gaisberg auch an diesem Wochenende für den Individualverkehr sperren - von Samstag bis inklusive Montag. Auch die Gemeinde St. Gilgen hat reagiert. Bürgermeister Otto Kloiber hat die Parkplätze in St. Gilgen am Osterwochenende für Ausflügler gesperrt.

Quelle: SN