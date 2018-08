Anthering: Tierquäler ließ Perserkater grausam verenden

In einem besonders drastischen Fall von Tierquälerei ermittelt nun die Polizei in der Flachgauer Gemeinde Anthering. Es geht um den Tod eines Perserkaters.

Es war am Montag dieser Woche, als eine 37-jährige Einheimische beim Spazierengehen in Anthering auf das misshandelte Tier aufmerksam geworden war. Der Kater war laut Bericht der Polizei in einem Waldstück Anthering in einer offenen Transportbox angeleint. Das Tier war schwer verletzt und völlig abgemagert.

Zwar wurde der Kater noch zum Tierarzt gebracht, verendete jedoch zwei Tage später. Polizeiliche Ermittlungen laufen, Anzeige gegen unbekannte Täter wird erstattet.

