Antheringer Bäuerin lädt zum Yoga mit ihren Alpakas ein

Es begann vor drei Jahren und mit drei Alpakastuten: Anna und Stefan Lindner hatten vorgehabt, die Milchwirtschaft am Bioheumilchbetrieb etwas zurückzufahren, und waren deshalb auf der Suche nach Alternativen. Die Alpakas waren damals als Hobby gedacht. Doch dann kam es anders. Denn der Hof ist nach wie vor ein Bioheumilchbetrieb mit 13 Milchkühen samt Nachzucht. Aber auch die Alpakas sind mehr geworden - mittlerweile besteht die Herde aus sieben Stuten und vier Hengsten. "Jetzt haben wir eben beides", berichtet Anna Lindner.

Die Wolle der Tiere wird in der Steiermark in einer Wollmühle gereinigt und anschließend am Hof in Anthering weiterverarbeitet. "Meine Mutter hat extra einen Spinnkurs absolviert und verspinnt die Wolle nun per Handspinnrad - so wie man das früher gemacht hat", schildert die Antheringerin. Die Wolle ist als Strickwolle gefragt, aber auch die am Hof gestrickten Hauben, Schals und Stirnbänder sind beliebt. "Auf Anfrage stellen wir auch Bettdecken aus Alpakawolle her", sagt Anna Lindner. Verkauft werden die Alpakaprodukte im hofeigenen Geschäft - jeweils von Oktober bis März oder April.

Doch damit nicht genug: Weil immer wieder Kunden nachgefragt haben, ob man mit den Alpakas auch interagieren darf, bietet Anna Lindner unter dem Namen "Alpakamia" nun Spaziergänge und sogar Yoga mit den flauschigen Tieren an. Gewandert wird Mittwochabend und Samstagvormittag - gegen Voranmeldung. "Dabei gehen wir mit zwei bis drei unserer Hengste und zwei bis drei Besuchern pro Tier spazieren. Wir haben dafür deshalb die Hengste ausgesucht, weil sie besonders neugierig sind und auf die Besucher zugehen", erklärt Anna Lindner.

Die Rundwanderung dauert eigentlich nur eine Stunde. Weil aber die Alpakas gern dort und da stehen bleiben und sich umsehen und auch das eine oder andere zu den Tieren erklärt wird, sollte man etwa eineinhalb Stunden einplanen. "Wer mit Alpakas spazieren geht, kommt richtig runter und kann entspannen. Die Tiere lassen sich nicht stressen und ihre Gelassenheit überträgt sich auch auf die Besucher." Dennoch hat so jeder Hengst seine Eigenheiten. So will Lorenzo etwa immer vorangehen, während Amigo, der mit elf Monaten der jüngste der vier Hengste ist, noch unsicher und nervös ist. "Gleichzeitig ist er aber auch unser Besucherliebling, weil er noch so klein ist und außerdem mit seinem braunen Fell und dem weißen Gesicht besonders hübsch aussieht."

Wer lieber auf Yoga setzt, der kann das bei Schönwetter donnerstagabends im Gehege der Alpakastuten machen. "Manchmal kommen sie nahe heran und schauen neugierig zu, manchmal beobachten sie uns auch aus der Ferne", berichtet Anna Lindner. Infos und Anmeldungen unter:

office@alpakamia.at