"Landesverrath" - Salzburger Historiker kratzt am Heldenmythos des Freiheitskämpfers Anton Wallner

Der Mythos vom Freiheitskämpfer Anton Wallner hat laut dem Pinzgauer Historiker Rainer Hochhold mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun.

Denkmal von Anton Wallner in Krimml.

Anton Wallner wird als Freiheitskämpfer in den napoleonischen Kriegen, Held und großer Sohn Salzburgs verehrt. Ihm sind eine Reihe von Denkmälern gewidmet, Schützenkompanien und die Saalfeldner Kaserne sind nach ihm benannt. Die alljährliche große Anton-Wallner-Feier rund um seinen Todestag am 15. Februar ist der Höhepunkt im Kalender der Salzburger Schützen. In seiner "Geschichte des Pinzgaus" zeichnet Rainer Hochhold aufgrund der Quellen ein Bild von Anton Wallner, das wenig mit dem Mythos zu tun hat.

Warum muss die bisherige Darstellung ...