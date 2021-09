Anwältinnen-Duo eröffnet Kanzlei in Seekirchen

Doris Hawelka und Barbara Piralli haben ihre neue Kanzlei in Seekirchen bezogen. Sie vertreten die Raits Bleiziffer Rechtsanwälte GmbH, die seit über 100 Jahren in Salzburg tätig ist, nun im Flachgau.

Rechtsanwältin Doris Hawelka kehrt ein Stück zu ihren Wurzeln zurück. Die gebürtige Seekirchnerin führt seit September gemeinsam mit ihrer Anwaltskollegin Barbara Piralli aus Anthering in der künftigen Bezirkshauptstadt die neue Kanzlei der renommierten Salzburger Anwaltspartnerschaften Raits-Bleiziffer. "Ich habe die Entwicklung von Seekirchen und das Wachstum in den vergangenen Jahren immer beobachtet. Als vor zwei Jahren die Entscheidung fiel, in Seekirchen das Bezirksgericht zu bauen, haben wir das Potenzial für eine Niederlassung gesehen", so Doris Hawelka.

Seit 2013 als ...