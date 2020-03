Anzahl der Spitalsmitarbeiter in Quarantäne sinkt

In den Salzburger Landeskliniken sind nach wie vor 247 Mitarbeiter - darunter 79 Ärzte - außer Gefecht, weil sie sich in Quarantäne befinden.

Seit Mittwoch sinkt die Zahl jener Mitarbeiter in Salzburgs Spitälern, die aufgrund des Coronavirus in häuslicher Quarantäne sind. Wie das Land Salzburg am Donnerstag meldete, sind derzeit gesamt 247 Mitarbeiter der Landeskliniken noch in Quarantäne. Darunter befinden sich 79 Ärzte, 116 Pflegerinnen und Pfleger sowie sonstiges Personal (52 Personen). Der Höchststand an quarantänebedingten Absenzen war am Dienstag mit 278 Spitalsmitarbeitern.

Seit Dienstag gebe es außerdem keine neuen positiv getesteten Fälle unter der Belegschaft. Erst am Montag waren sechs Personen der SALK positiv auf Covid-19 getestet worden.

Allerdings: Die Zahl der Spitalsmitarbeiter in Quarantäne ist dennoch höher als 247. Denn jene 99 Mitarbeiter des Klinikum Schwarzach, die sich derzeit ebenfalls in Quarantäne befinden, zählen ja nicht zu den Landeskliniken - und damit nicht zur SALK.

Der Gesamtstand an Corona-Infizierten stieg von Mittwoch auf Donnerstag auf 559 Personen im Bundesland Salzburg. Davon befinden sich noch 537 Personen im Land, 15 sind abgereist, sechs Patienten bereits wieder genesen. Ein Patient - ein 84 Jahre alter Mann aus Obertrum - ist am Mittwoch verstorben. 40 Patienten befinden sich derzeit stationär in den Krankenhäusern, fünf auf der Intensivstation.

Der Stand in den Bezirken: Pongau 199, Pinzgau 137, Stadt Salzburg 97, Flachgau 79, Tennengau 33 und im Lungau 14 Infizierte.



Quelle: SN