Anzeigenflut nach Verkehrskontrollen der Salzburger Polizei

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen hat die Salzburger Polizei am Samstag im Flach- und im Tennengau sowie in der Landeshauptstadt zahlreiche Übertretungen festgestellt, wie sie in einer Presseaussendung am Sonntag mitteilte. Nun droht eine Anzeigenflut für die überführten Fahrzeuglenker.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.