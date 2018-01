Aortariss: Ungarischer Banker Zoltan Urban tot auf Skipiste in Flachau

Bei jenem Skifahrer, der am 30. Dezember 2017 leblos auf einer Skipiste in Flachau im Pongau entdeckt worden ist, handelt es sich um den Geschäftsführer der staatlichen Exim-Bank in Ungarn, Zoltan Urban (57). Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und Einsatzkräften verliefen ohne Erfolg.

SN/exim bank Zoltan Urban.