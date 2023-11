Apfelsaft mit besonderem Etikett

Der Seehamer Bio-Apfelsaft ist nur in der Gemeinde erhältlich. Für das Etikett der Flaschen haben die Volksschüler wieder viel Kreativität gezeigt. Den Malwettbewerb gewann Eva Niederreiter.

Der in diesem Oktober frisch gepresste Apfelsaft ist schon in Flaschen abgefüllt. 1080 Flaschen ergab die Ernte von 1700 kg Äpfeln von fünf Seehamer Biobauern. "Es war eine bessere Ernte als im Vorjahr. Der Saft wird nur in Seeham verkauft, natürlich bei uns im Bioladen und in der Gastronomie", berichtet Thomas Wallner, der Obmann der Vermarktungsgemeinschaft Biodorf Seeham und Betreiber des Bioladens im BioArt-Campus.



Große Nachfrage, begrenztes Angebot

Da die Nachfrage groß, aber das Angebot begrenzt ist, denkt man darüber nach, das Projekt auf das gesamte Haunsberggebiet auszuweiten. Voraussetzung: Die Äpfel müssen bio sein.

Das Besondere am Seehamer Bioapfelsaft sind auch die Etiketten auf den Einliterflaschen. Bereits zum sechsten Mal machten sich im vergangenen Schuljahr Kinder der dritten Klasse der Volksschule in einem Malwettbewerb daran, ein neues Motiv dafür zu gestalten. Beim Seehamer Blütenfest Ende April waren die bunten Bilder ausgestellt und wurden von den Besuchern mit Punkten bewertet. Am Ende hieß die Siegerin Eva Niederreiter.

"Ich habe immer die Daumen gedrückt, dass ich gewinne", freut sich Eva, die mittlerweile mit ihren Klassenkameraden die vierte Klasse besucht. Sie hat einen Ast mit bunten Früchten gemalt. "Ich wollte keine Obstschale malen und bin dann auf diese Idee gekommen", so Eva, die auch gerne Geige spielt und reitet und bei der Wasserrettung Seeham aktiv ist. Als Preis darf sie sich über einen kleinen Apfelbaum für den Garten zu Hause freuen. Als Draufgabe gab es für alle Klassenkameraden Schokolade und eine Kiste Apfelsaft für die Schule.

Apfelbaum vom "Hof der alten Sorten"

Das Apfelbäumchen kommt aus Anthering vom "Hof der alten Sorten". Dort baut Alexander Diethard mit seiner Familie nicht nur alte Getreidesorten an, sondern hat mittlerweile auch eine Bio-Obstbaumschule etabliert. "Ich habe im Vorjahr begonnen, alte Sorten für Streuobstwiesen zu ziehen. Eva hat eine einjährige Veredelung einer Steirischen Schafnase erhalten. Diese alte Sorte liefert Tafelobst und ist ein großartiger Haushaltsapfel", erklärt Diethart. Er ist überzeugt, dass es wichtig ist, die alten Sorten zu erhalten. "Durch ihren größeren Genpool können sie sich besser auf das sich verändernde Klima einstellen." Diethard freut sich, wenn er dazu beitragen kann, Kindern die Werte der traditionellen Landwirtschaft vermitteln zu können.

Im Biodorf Seeham ist man schön länger bemüht, Streuobstwiesen zu fördern, wie auch Renate Schaffenberger vom Tourismusverband Seeham betont, damit bald noch mehr köstlicher Seehamer Bio-Apfelsaft Abnehmer finden kann.