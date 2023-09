Die Salzburger Seminarbäuerin Resy Strasser aus Obertrum am See verrät Ihr Rezept für den traditionellen Apfelstrudel in da "Rein" und wünscht viel Spaß beim Nachbacken.

BILD: SN/SW/PRIVAT Traditioneller Apfelstrudel in da „Rein“ BILD: SN/SW/PRIVAT Resy Strasser ist Bäuerin in Obertrum.

Zutaten

Strudelteig

(für zwei Strudel):

200 g glattes Mehl

1 Prise Salz

40 g Öl

120 g lauwarmes Wasser Fülle:

750 g blättrig geschnittene Äpfel

150 g Kristallzucker

Saft von einer Biozitrone

etwas Zimt

in Rum eingelegte Rosinen



Butterbrösel:

30 g Butter

60 g Semmelbrösel

15 g Kristallzucker



Milchguss:

1/8 l Milch

1 Esslöffel Kristallzucker



Zubereitung

Für den Strudelteig alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut verkneten, bis der Teig schön glatt ist. Diesen in 2 gleich große Stücke teilen, zu Kugeln formen und einzeln in Frischhaltefolie wickeln. Bei Küchentemperatur rasten lassen. In der Zwischenzeit die Butterbrösel zubereiten und die Äpfel blättrig schneiden. Den Teig dünn auf einem bemehlten Tuch ausziehen, mit flüssiger Butter bepinseln und mit den Butterbröseln bestreuen. Auf 1/31/31/3 der Teigfläche die Äpfel geben, mit Zucker, Zimt, Zitronensaft und Rumrosinen bestreuen, die Ränder einschlagen, einrollen und in eine bebutterte Rein legen. Beim zweiten Strudel dasselbe. Bei 180 Grad Heißluft 25 Minuten backen, mit lauwarmem Milchguss übergießen und ca. 15-20 Minuten fertig backen.