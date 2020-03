Apotheke in Bad Hofgastein muss wegen Coronavirus schließen

Das Coronavirus zwingt die erste Apotheke im Land Salzburg zur Schließung. Ein Apotheker in Bad Hofgastein ist erkrankt.

Der Konzessionär der Kurapotheke in Bad Hofgastein sowie seine Familie wurden positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es von der Salzburger Apothekerkammer. Deshalb muss das gesamte Personal bis 27. März in Quarantäne. Die Versorgung der Bevölkerung wird interimistisch von der Nachbarapotheke in Bad Gastein übernommen. Trotzdem will die Apothekerkammer versuchen, ein Krisenteam für die Versorgung der Bad Hofgasteiner Bevölkerung auf die Beine zu stellen, und bittet deshalb Pharmazeuten darum, sich zu melden, wenn sie freie Kapazitäten haben: "In der Krisenzeit ist es wichtig, im Berufsstand zusammenzustehen!"



Apothekerkammer warnt: Kein Horten von Medikamenten!

Die Apothekerkammer in Salzburg warnt außerdem vor Hamsterkäufen in Apotheken: "Horten Sie keine Medikamente!", appelliert die Salzburger Apothekerkammer-Präsidentin Kornelia Seiwald an die Bevölkerung. Ärzte sollten Medikamente außerdem in den gewohnt normalen Mengen verordnen - und nicht etwa drei Monate im Voraus, wie es die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für die Coronakrise ursprünglich empfohlen hatte. Diese Empfehlung wurde mittlerweile zurückgenommen. "Das hilft uns in der Praxis enorm", sagt Seiwald und ergänzt:

"Verschreibungen bis zu drei Monate im Voraus bringen uns unter enormen Stress. Wir können weder so viele Medikamente lagern noch kann der pharmazeutische Großhandel den Bedarf für drei Monate im Voraus liefern."

Im Durchschnitt lagern in einer öffentlichen Apotheke in Österreich rund 20.000 Medikamenten-Packungen. 92 öffentliche Apotheken gibt es in Stadt und Land. Rund 300 Pharmazeutinnen und Pharmazeuten und 700 pharmazeutisch-kaufmännisch Angestellte leisten Dienst - flächendeckend in allen Bezirken und über Bereitschaftsdienste Tag und Nacht, sonn- und feiertags sowie an Wochenenden.



Quelle: SN