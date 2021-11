Apotheken fahren PCR-Tests wieder hoch

Pro Bezirk steht mindestens eine Apotheke zur Verfügung.

Von 70 Apotheken, die PCR-Tests angeboten hatten, waren zuletzt nur knapp zehn übrig geblieben. Der Grund: Das Hauptlabor Medilab - wo die tiefen Nasen-Rachen-Abstriche aus 60 Apotheken ausgewertet wurden - war überlastet. Jetzt soll das Angebot schrittweise wieder aufgestockt werden. Ab Mittwoch werde in jedem Bezirk zumindest eine Apotheke zur Verfügung stehen, kündigte die Apothekerkammer an. Ziel ist, die Tests in rund 35 Apotheken wieder anzubieten. Für die Tests muss man sich vorab unter apotheken.oesterreich-testet.at anmelden, sie stehen symptomlosen Testpersonen offen. PCR-Tests sind unter anderem möglich in der Borromäus Apotheke in Salzburg, in der Stadtapotheke Hallein, in der Pinzgau Apotheke Saalfelden sowie in den Apotheken Bürmoos, Hofgastein und St. Michael im Lungau.