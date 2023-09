Apotheker Wilhelm Wulz: "Wir Maxglaner halten zusammen"

Wilhelm Wulz ist Apotheker mit Leib und Seele. Als Obmann der Maxglaner Wirtschaft ist er für die Organisation des autofreien Tages verantwortlich. Für seinen Stadtteil hat er noch einen Wunsch.

Am Samstag ist es wieder so weit. Dann findet der autofreie Tag in Maxglan statt. Ab 12 Uhr präsentieren sich rund 50 Betriebe an unterschiedlichen Ständen. Es gibt für Erwachsene und für Kinder ein abwechslungsreiches und buntes Programm.

"Heuer sind wieder mehr Unternehmen dabei, die Pandemie hatte doch ihre Spuren in den vergangenen Jahren hinterlassen. Jetzt geht es aber wieder bergauf", sagt Apotheker Wilhelm Wulz, der für die Organisation des Festes verantwortlich ist.

Seit zwei Jahren ist er Obmann der Maxglaner Wirtschaft, der rund 80 Firmen angehören. "Es ist ein gutes Netzwerk, in dem sich die Leute austauschen und bei den regelmäßigen Treffen voneinander profitieren können", sagt er. So sind zum Beispiel auch Stiegl und der Flughafen Teil der Maxglaner Wirtschaft. "Wir haben aber auch Einmannbetriebe dabei. Die Tür steht natürlich allen offen", erklärt der Pharmazeut.

Wulz führt die Apotheke in der bereits vierten Generation

Das Führen der Rupertus Apotheke hat in der Familie Wulz eine lange Tradition und reicht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Der 43-Jährige ist bereits in der vierten Generation Apotheker. "Schon als kleines Kind bin ich oft in unserem Geschäft gestanden und habe meinen Eltern geholfen. Für mich gab es nie einen anderen Berufswunsch und ich habe es auch nie bereut."

Nach dem erfolgreichen Studium der Pharmazie in Wien hat er im Jahr 2015 die Apotheke übernommen. "Ich mag es, wenn ich die Leute beraten und bei medizinischen Fragen helfen kann. Wir Maxglaner halten zusammen", sagt Wulz.

Dieser Stadtteil sei einer der wenigen, in dem das tägliche Leben noch sehr gut funktioniere. "Wir decken im Grunde alles ab, egal ob Bank, Lebensmittelgeschäft, Restaurants, Cafés oder Apotheke. Alles ist in wenigen Gehminuten erreichbar." Mittlerweile hat Wilhelm Wulz 16 Mitarbeiterinnen in seiner Apotheke. Die Pandemie habe auch eine gute Seite gehabt. "Die E-Medikation wurde binnen kürzester Zeit umgesetzt. Nun reicht ein Telefonat, um Rezepte auf die E-Card zu laden."

Spendenbox für die Maxglaner Pfadfinder

Als Obmann der Maxglaner Wirtschaft achtet er auch genau darauf, welche neuen Geschäfte in seinem Stadtteil eröffnen. "Hier sind die Hauseigentümer gefordert, die Pächter genau anzuschauen. Wir brauchen zum Beispiel keine Wettbüros." Er würde sich einen Buchladen wünschen. "Ich bin ein passionierter Leser und muss für neue Bücher zum Motzko beim Bahnhof fahren", erklärt der Apotheker.

Für den bevorstehenden autofreien Tag am Samstag wünscht er sich schönes Wetter. "Nach jetzigem Stand haben wir die besten Voraussetzungen dafür." Die Unwetter in den vergangenen Wochen haben auch in Maxglan ihre Spuren hinterlassen. So wurden im Juli zwei Vereinshäuser der Pfadfinder komplett zerstört. "Daher werden wir eine Spendenbox aufstellen, damit sie schnell wieder auf die Beine kommen", sagt Wulz.