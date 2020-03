Ulrike Holleis bestellte schon im Jänner auf Verdacht 13.000 Schutzmasken, obwohl sie in ihrer Apotheke normalerweise nur 45 im ganzen Jahr verkauft. 3000 hat sie dem Tauernklinikum gespendet.

Schutzmasken sind derzeit auch für Spitäler schwer zu bekommen. Die Nachfrage ist riesig. Die Lieferungen erfolgen nur unregelmäßig. So ist man im Tauernklinikum in Zell am See froh, dass die Konzessionärin der Zeller See-Apotheke, Ulrike Holleis, dem Spital 3000 Stück ...