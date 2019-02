Pendler mit dem gleichen Arbeitsweg können mit "Ummadum" ab Sommer Mitfahrgelegenheiten buchen. Auch das Land ist als Arbeitgeber interessiert.

Wer als Passant im Frühverkehr einen Blick in die vorbeifahrenden Autos wirft, dem bietet sich jeden Tag dasselbe Bild: In den meisten Fahrzeugen sitzt nur eine Person. Bei Zehntausenden Einpendlern in die Stadt Salzburg kommt so eine stattliche Menge an Pkw zusammen. Der Verkehrsfluss gerät ins Stocken.