App von FH-Student vermietet Seegrundstücke zum Baden

Ein FH-Student bringt Badefreunde und Seegrundbesitzer zusammen - bei "Platz am See" kann man tageweise private Seegrundstücke mieten. Und das Angebot soll noch ausgebaut werden.

Rund 82 Prozent der Seegrundstücke an den österreichischen Seen sind in Privatbesitz. Doch was tun, wenn man mit Freunden oder Familie ins kühle Nass, aber nicht ins überlaufene Strandbad möchte? Das Start-up "Platz am See" von Gründer Julian Horngacher will dafür eine Lösung bieten - eine Plattform, auf der private Seegrundstücke tageweise gemietet werden können. So will FH-Student Horngacher Besuchern/-innen den Zugang zu leer stehenden privaten Badeplätzen ermöglichen.

Auf der Online-Plattform können private Seegrundstücke tageweise gemietet werden. Ziel ...